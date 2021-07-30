Бывший глава Минстроя Башкортостана отправится в СИЗО

В феврале 2021 года экс-министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев был задержан в связи с нарушениями четырехлетней давности.
-
facebook.com
До марта 2020 года Кучарбаев возглавлял Управление капитального строительства Башкортостана, которое в 2017 году заказывало прокладку очистных сооружений в Кумертау.
Подрядчик сдал объект, фактически непригодный для использования, но Кучарбаев подписал акт приемки, в связи с чем прокуратура обвиняет его в превышении должностных полномочий.
Следствие требовало заключения министра под стражу, однако суд отправил его под домашний арест. В это время он многократно нарушал условия режима, в том числе удаленно общался с участниками дела.
30 июля стало известно, что Советский районный суд Уфы принял решение отправить Рамзиля Кучарбаева в СИЗО до 11 сентября 2021 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.