Бывший глава Минстроя Башкортостана отправится в СИЗО

До марта 2020 года Кучарбаев возглавлял Управление капитального строительства Башкортостана, которое в 2017 году заказывало прокладку очистных сооружений в Кумертау.

Подрядчик сдал объект, фактически непригодный для использования, но Кучарбаев подписал акт приемки, в связи с чем прокуратура обвиняет его в превышении должностных полномочий.

Следствие требовало заключения министра под стражу, однако суд отправил его под домашний арест. В это время он многократно нарушал условия режима, в том числе удаленно общался с участниками дела.

30 июля стало известно, что Советский районный суд Уфы принял решение отправить Рамзиля Кучарбаева в СИЗО до 11 сентября 2021 года.