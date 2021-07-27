Уфимскую активистку не допустили до выборов в горсовет

Яковлева предоставила 229 подписей в свою пользу в подписных листах, однако комиссия признала действительными только 207. Минимальный порог для регистрации – 208 подписей.

В избирательной комиссии Яковлевой заявили, что 22 подписи якобы не соответствуют правилам, еще в 11 случаях указано неправильное место регистрации.

«Избирательная комиссия ГО г. Уфа совместно с МВД и экспертами (среди которых сотрудники ФСБ) меня сегодня ничем не удивили.

Приняли 207 голосов моих избирателей. Для регистрации необходимо 208. Я считаю, что избирательная комиссия совместно с МВД и экспертами послушно выполняют поручения сверху. Я считаю, грош – цена таким специалистам.

Я продолжу борьбу за участие в этих выборах», – написала Яковлева в соцсетях.

Алла Яковлева планировала баллотироваться как самовыдвиженец. Теперь она хочет обратиться в суд с требованием возбудить уголовное дело и ждет письменного обоснования отказа в регистрации.

В 2020 году Яковлева вместе с жителями домов по улице Шота Руставели выступила против строительства высотки, конфликт с администрацией города вызвал большой общественный резонанс и стройку отменили по решению Радия Хабирова.