В Уфе ограничат движение транспорта по одному из мостов

Мэрия Уфы сообщает о том, что на Шакшинском мосту дорожное покрытие пришло в негодность и требует срочной замены.

Работы будут проводиться в ускоренные сроки: с 12.00 до 20.00 пятого июля подготовят половину проезжей части в сторону выезда из города, затем до 4.00 шестого июля положат новый асфальт.

На второй половине моста по направлению в город такую же работу проведут с 12.00 седьмого июля до 4.00 восьмого июля.

В эти периоды проезжая часть моста будет перекрываться, возможны затяжные пробки в обоих направлениях. После завершения укладки асфальта понадобится еще по крайней мере восемь часов для обеспечения прочного сцепления.