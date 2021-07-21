В Уфе до конца сентября будут перекрывать одну из улиц

Работы на улице Мингажева на участке от 8 Марта до Чернышевского начнутся 23 июля и продлятся до 30 сентября 2021 года.

На этом участке заменят асфальт на проезжей части и обновят бордюры и тротуары. Во время ремонта дорога будет поквартально перекрываться частично или полностью, возможно образование пробок.

В 2020 году в мэрии говорили о планах расширить проезжую часть Мингажева с двух до четырех полос.

Ранее мы писали о том, что к началу сентября в Уфе откроется движение на Комсомольской, а 15 октября завершатся работы на улицы имени Города Галле.