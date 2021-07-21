Стало известно, когда в Уфе полностью откроют улицы Комсомольскую и Города Галле

Движение транспорта по реконструируемой части улицы запустят к первому сентября 2021 года – об этом 21 июля на совещании в администрации сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.

К этой же дате будут завершены работы по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинский учреждений, на остальных участках тротуары, наружное освещение и видеонаблюдение будут устроены к концу ноября 2021 года.

Работы на участке улицы имени Города Галле протяженностью 350 метров от проспекта Октября до Комсомольской завершатся 15 октября текущего года.

Ранее мы писали о том, что к 15 августа возобновится движение на путепроводе на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди, что также значительно улучшит ситуацию на дорогах.