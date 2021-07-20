Река Белая около Уфы обмелела почти до исторического минимума

В начале июля там был отмечен уровень -126 сантиметров, за три недели река обмелела на 21 сантиметр.

За 130 лет наблюдений минимальная глубина Белой была зафиксирована в 2010 году – -155 сантиметров, то есть до перекрытия исторического минимума осталось девять сантиметров.

Сегодня, 20 июля, по данным Гидрометцентра России, в Уфе днем продержится жара до 34 градусов, а ночью пройдет небольшой дождь.

Белая – самая длинная река в Башкортостане и самый крупный приток Камы. В 2010-х годах обмеление реки связывали со строительством Юмагузинского водохранилища, против которого выступали экологи.