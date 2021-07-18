График работы мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в садовых товариществах Уфы

Ранее глава уфимской администрации Сергей Греков поручил выездные пункты вакцинации в садовых товариществах, чтобы у тех, кто живет там летом, тоже была возможность привиться.
19 июля
СНТ «Труд» – 9.00-11.45;
Нижнее «Дудкино» – 12.30-15.15;
СНТ «Зеленый мыс» – 16.00-18.45.
20-22 июля
Верхнее Дудкино – 9.00-18.00.
23 июля
Цветы Башкирии (улица Красная, 26) – 9.00-18.00.
24-25 июля
«Кооперативная поляна» – 9.00-18.00.
26 июля
Королево (улица Королевская, 2) – 9.00-18.00.
27 июля
Камышлинский мелькомбинат (улица Мельниная,1) – 9.00-18.00.
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