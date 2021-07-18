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График работы мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в садовых товариществах Уфы

Ранее глава уфимской администрации Сергей Греков поручил выездные пункты вакцинации в садовых товариществах, чтобы у тех, кто живет там летом, тоже была возможность привиться.

19 июля

СНТ «Труд» – 9.00-11.45; 

Нижнее «Дудкино» – 12.30-15.15;

СНТ «Зеленый мыс» – 16.00-18.45.

20-22 июля

Верхнее Дудкино – 9.00-18.00.

23 июля 

Цветы Башкирии (улица Красная, 26) – 9.00-18.00.

24-25 июля

«Кооперативная поляна» – 9.00-18.00.

26 июля

Королево (улица Королевская, 2) – 9.00-18.00.

27 июля

Камышлинский мелькомбинат (улица Мельниная,1) – 9.00-18.00.

График работы мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Уфе

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