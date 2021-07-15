В Башкортостане коечный фонд занят на 94,3%

Согласно отчету Минздрава от 15 июля, свободно только 5,7% инфекционного коечного фонда.

На сегодняшний день зарегистрировано 2411 активных пациентов с коронавирусом, 1852 человека лечатся амбулаторно, 559 – в стационарах, среди них 58 пациентов с тяжелым течением заболевания, 11 подключены к ИВЛ. 14 июля было занято 92,5% коечного фонда, 13 июля – 86,3%.

Как мы писали ранее, за последние три недели ежедневный прирост больных коронавирусом увеличился почти в два раза. Министр здравоохранения республики Максим Забелин говорил о том, что при необходимости коечный фонд может быть увеличен.