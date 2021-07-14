В Башкортостане в некоторые автобусы будут пускать только вакцинированных и переболевших Covid-19

Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» напоминает о скором изменении правил продажи билетов на проезд в автобусах.
Новая мера вступит в силу 26 июля. С этого дня продажа билетов и посадка в междугородние автобусы будут осуществляться только при наличии чего-то одного из:
– сертификата о прохождении/начале вакцинации против Covid-19, полученного через портал госуслуг;
– справки о прохождении/начале вакцинации против Covid-19, полученной в медицинской организации;
– справки, подтверждающей медицинский отвод от вакцинации;
– справки об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР (действует трое суток).
Все пассажиры по-прежнему обязаны соблюдать в салоне масочный режим.
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