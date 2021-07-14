В Башкортостане в некоторые автобусы будут пускать только вакцинированных и переболевших Covid-19

Новая мера вступит в силу 26 июля. С этого дня продажа билетов и посадка в междугородние автобусы будут осуществляться только при наличии чего-то одного из:

– сертификата о прохождении/начале вакцинации против Covid-19, полученного через портал госуслуг;

– справки о прохождении/начале вакцинации против Covid-19, полученной в медицинской организации;

– справки, подтверждающей медицинский отвод от вакцинации;

– справки об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР (действует трое суток).

Все пассажиры по-прежнему обязаны соблюдать в салоне масочный режим.