В Башкортостане перенесли дату введения новых коронавирусных ограничений

«По состоянию на 08.00 25 июня провакцинировано более 490 тысяч жителей нашей республики. Чтобы выработать коллективный иммунитет, нам нужно провакцинировать в четыре раза больше, почти два миллиона жителей. Я хотел поблагодарить всех тех, кто услышал наш призыв, призыв медиков, и пошел вакцинироваться.

Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом Правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку.

В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля. Это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда «Орлан».

Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться. Еще раз прошу всем миром позаботиться о здоровье каждого жителя, о здоровье родных и близких и повторяю, что вакцинация – единственный способ противостоять коварной болезни», – написал Радий Хабиров в Instagram.