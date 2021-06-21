В Башкортостане смягчили коронавирусные ограничения в отношении кафе и ресторанов

Согласно первоначальному постановлению, все заведения общепита, включая бары, кафе и рестораны, в которых более 10 посадочных мест, с 29 июня должны будут пускать гостей старше 18 лет только при наличии чего-то одного:

– сертификата о прохождении/начале вакцинации, полученного на портале госуслуг, в бумажном или электронном виде;

– справки из больницы о прохождении/начале вакцинации;

– справки об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.

По словам Радия Хабирова, владельцы ресторанов обратились в Минторг с просьбой увеличить критерий посещаемости. В правительстве поправки одобрили, и теперь они касаются только крупных заведений общепита, в которых более 50 посадочных мест.