В Уфе откроют дополнительные мобильные пункты вакцинации

В связи с этим в городе открываются дополнительные мобильные пункты:

– с 21 июня – в ЦТиО «Простор» и ТДК «Гостиный двор»;

– с 22 июня – в ТК «Центральный».

Они будут работать с 13.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 19.30 в выходные и праздничные дни. Они пополнят список уже открытых мобильных пунктов, о которых мы писали ранее. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Кроме того, теперь все пункты в больницах будут работать с 8.00 до 20.00.