В Уфе откроют дополнительные мобильные пункты вакцинации

После анонса возвращения коронавирусных ограничений уфимцы массово отправились прививаться, в выходные дни в мобильных пунктах вакцинации выстроились многочасовые очереди.
В связи с этим в городе открываются дополнительные мобильные пункты:
– с 21 июня – в ЦТиО «Простор» и ТДК «Гостиный двор»;
– с 22 июня – в ТК «Центральный».
Они будут работать с 13.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 19.30 в выходные и праздничные дни. Они пополнят список уже открытых мобильных пунктов, о которых мы писали ранее. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Кроме того, теперь все пункты в больницах будут работать с 8.00 до 20.00.
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