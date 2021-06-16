Как работают мобильные пункты вакцинации от Covid-19 в Уфе?

Всего в Уфе пять мобильных пунктов вакцинации. Записываться в них не нужно, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Башкирский государственный театр оперы и балета – по будням с 10.00 до 19.30;

ТРК «Планета», лайфстайл-центр «Башкирия» и ТРЦ «МЕГА» – по будням с 13.00 до 20.00, в выходные (включая праздничные дни) с 10.00 до 19.30.

Также вас могут привить в поликлинике по месту прикрепления по записи или на предприятии, если у него есть договоренность с медицинской организацией.