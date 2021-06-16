В Уфе пройдет «Большой выпускной»

В 2021 году выпускные в Башкортостане пройдут 26 июня, но в каком формате – пока неизвестно.
«Большой выпускной» – это молодежный праздник, он состоится 26 июня в парке «Кашкадан» с 18.00 до 21.00.
В программе – праздничный концерт с участием победителей музыкального конкурса «Уфимская волна», а также игры, конкурсы и различные активности.
При этом пройдут ли вообще в 2021 году очные выпускные мероприятия – еще не решено. В Минкульте РФ 15 июня заявили, что каждый регион будет принимать решения самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве поручил рассмотреть вопрос возврата коронавирусных ограничений 17 июня.
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