Радий Хабиров поручил обсудить возврат коронавирусных ограничений

«По статистике заболеваний в России пошел существенный рост. Вы видите, да, что уже под 14 тысяч заболевших ежедневно – это цифры как в феврале-марте текущего года, так что, скажем так, где-то коронавирус возвращается, хотя он никуда и не уходил.

Ряд регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, уже принимают меры, и, как правило, потом все это приходит и к нам сюда. Поэтому я полагаю, что у нас есть основания переживать.

Пока объективные данные я не могу привести, но учитывая то, что мы провели много массовых мероприятий и снова ослабили все связанное с соблюдением масочного режима в тех местах, где он до сих пор обязателен, полагаю, что нам есть над чем задуматься. Поэтому я попрошу коллегиально этот вопрос обсудить и в четверг давайте обсудим, какие меры нужно принять, чтобы эта волна, если она долетит до нас, так сильно нас не задела.

Что еще важно: третьего июля у нас открытие Фольклориады, приезжает большое количество людей, в том числе из эпидемиологически неблагополучных регионов. Безусловно, будут строжайшие меры при работе с этими делегациями. И после этого у нас еще два больших мероприятия – федеральное и международное. В конце июля пройдет чемпиона России WorldSkills и в августе – чемпионат мира по спортивной борьбе.

Поэтому если мы не хотим получить удар по системе здравоохранения и по людям, то должны продумать какие-то меры», – сказал Радий Хабиров.