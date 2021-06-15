В Уфе запущен бесплатный туристический автобус

Автобус будет курсировать по маршруту БашГУ – набережная в течение всего лета, совершая по 18 рейсов в день.

Время работы – с 14.00 до 22.00. Расписание можно посмотреть на прогулочной зоне набережной. Прокатиться на нем могут как гости, так и жители Уфы.

Кроме того, с прошлого года в Уфе работает двухэтажный экскурсионный автобус «Хайгер». Он проезжает по историческим улицам центра города и набережной, маршрут начинается от Гостиного двора и заканчивается там же.