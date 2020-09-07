В Уфе запустили двухэтажный экскурсионный автобус

Автобус проезжает по историческим улицам: Ленина, Карла Маркса, Кирова, Мажита Гафури, Заки Валиди, Тукаева, Советской, Пушкина и Сочинской, а также по Набережной реки Белой.

До 11 сентября «Хайгер» будет осуществлять социальные рейсы для детей-сирот, детей-инвалидов, волонтеров, помогавших медикам в период разгара пандемии, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 12 сентября 2020 года автобус начнет курсировать в обычном режиме. Проезд – платный, билеты можно будет приобрести при посадке.

Всего в автобусе 59 сидячих мест, из них 29 – на открытой палубе второго этажа. Задняя часть второго этажа автобуса накрыта сдвижным тентом и при необходимости превращается в открытую с трех сторон площадку, а передняя часть застеклена. Современные системы отопления и кондиционирования позволяют использовать его и зимой.