В Башкортостане ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде

Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли в третьем чтении, в силу он вступит после официальной публикации.

Уголовная ответственность для таких нарушителей повысится с двух до трех лет лишения свободы. Штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей. По мнению законодателей, это уменьшит количество аварий на дорогах по вине нетрезвых водителей.

Ранее мы писали о том, что в республике могут начать отбирать автомобили за вождение в нетрезвом виде, как поступают в некоторых европейских странах, в том числе во Франции и Швейцарии.