В Башкортостане могут начать отбирать автомобили за вождение в нетрезвом виде

Сейчас инициатива рассматривается Госдумой, в случае утверждения власти смогут конфисковывать автомобиль, если владелец в течение года дважды попался в нетрезвом виде за рулем или устроил серьезное ДТП.

Под исключение попадут случаи, когда автомобиль был угнан у владельца. Первоначально такую меру предложил глава республики Радий Хабиров.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев заявил, что если человек будет знать, что лишится автомобиля, попавшись на «пьяном» вождении, то «хорошо задумается, стоит ли оно того».