В Башкортостане за шум в ночное время можно будет оказаться в суде

На сегодняшний день во многих случаях виновные уходят от ответственности из-за плохой работы административных комиссий.

В Госсобрании планируют передать решение таких дел судам: как ожидается, это значительно повысит эффективность работы по ним и с большей вероятностью заставит людей дважды подумать, прежде чем нарушать покой жителей в ночное время.

В Башкортостане запрещено кричать, танцевать и петь, производить шумные работы, слушать музыку и иным образом нарушать тишину с 23.00 до 7.00 в будние дни и с 23.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни. За нарушение предусмотрен штраф в размере 2-3 тысяч рублей для физических лиц.

Также в прошлом году был принят закон о «тихом часе», запрещающий шуметь с 13.00 до 15.00.