В Башкортостане принят закон о «тихом часе»

Теперь в многоквартирных домах и общежитиях запрещено проведение ремонтных работ и шумных мероприятий в период с 13 до 15 часов.

Размеры штрафов составят: одна-две тысячи рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей для юридических лиц.

Правило не будет действовать в новостройках первые полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Также под исключение попадают неотложные работы и ликвидация последствий аварии.

Обсуждение новых ограничений началось еще в мае текущего года. Тогда, во время самоизоляции, этот вопрос был особо актуален: с одной стороны, многие были вынуждены оставаться дома с детьми, с другой – многие решили потратить «каникулы» с пользой и заняться ремонтом. В результате в полицию и мэрию стали массово поступать жалобы: люди не могли организовать полноценный дневной сон для детей.