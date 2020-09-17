Как и ожидалось, 17 сентября депутаты Госсобрания республики на первом заседании осенней сессии приняли закон, запрещающий шуметь в дневное время.
В Башкортостане принят закон о «тихом часе»
Теперь в многоквартирных домах и общежитиях запрещено проведение ремонтных работ и шумных мероприятий в период с 13 до 15 часов.
Размеры штрафов составят: одна-две тысячи рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей для юридических лиц.
Правило не будет действовать в новостройках первые полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Также под исключение попадают неотложные работы и ликвидация последствий аварии.
Обсуждение новых ограничений началось еще в мае текущего года. Тогда, во время самоизоляции, этот вопрос был особо актуален: с одной стороны, многие были вынуждены оставаться дома с детьми, с другой – многие решили потратить «каникулы» с пользой и заняться ремонтом. В результате в полицию и мэрию стали массово поступать жалобы: люди не могли организовать полноценный дневной сон для детей.
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