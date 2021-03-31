В Уфе пробили тоннель Восточного выезда

По словам Радия Хабирова, завершение работ стало возможным благодаря оптимизации соглашения, которое снизило нагрузку на бюджет республики на 30 млрд рублей.

На содержание законсервированного проекта уходило по 100 млн рублей ежегодно. Теперь там построят мост с учетом эстакады длиной 2,65 км и 11,225 км дороги, а после капитального ремонта улицы имени Города Галле соединятся две трассы федерального значения – М5 и М7.

Все работы завершатся к 2024 году. Как ожидается, открытие Восточного выезда подтолкнет развитие территорий Зауфимья, в том числе строительство жилых домов и инфраструктуры, а также появятся дополнительные въезд и выезд из Уфы.