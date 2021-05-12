В Уфе будут перекрывать улицы на «День 1000 велосипедистов»

Колонна велосипедистов пройдет так, как показано на схеме выше. Дорогу будут перекрывать по обе стороны проезжей части, открывать – по мере прохождения велоколонны.

Протяженность маршрута – девять километров, заезд стартует в 10.30 и завершится к 12 часам, на верхней парковке «Конгресс-Холла» будет организован велопаркинг.

Далее до 16.00 пройдет развлекательная программа: концерт, фестиваль еды «Аш Маркет», мастер-классы, экологические акции и всякие активности.