В Уфе началась регистрация номеров на «День 1000 велосипедистов»

В 2021 году «День 1000 велосипедистов» пройдет 23 мая. Велопарад стартует в 10.30 на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»), а на финише, в парке «Ватан» (остановка «Телецентр») с 12.00 до 16.00 состоится сам фестиваль.
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vk.com/veloufa
Для того, чтобы стать частью праздника, необходимо перейти по ссылке и следовать инструкции:
1. Нажимаем на Куницу, а далее на появившуюся желтую кнопку «Купить билет от 0 ₽»;
3. Выбрать любой свободный номер и забронировать его или оплатить.
4. Ввести свои данные и адрес электронной почты.
5. Далее вам объяснят, где и когда можно будет забрать номер (карта придет на почту).
6. 21 мая – последний день получения номера при регистрации. Далее бронь слетает, и можно будет получить номер на старте, но уже случайный и в одной очереди со всеми.
Большая часть номеров выдается бесплатно, самые красивые обойдутся в 500 или 1000 рублей. Вырученные средства пойдут на благотворительность: в 2021 году волонтеры проекта объедут десять специализированных учреждений для детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и подарят им велосипеды.
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