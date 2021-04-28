В Уфе началась регистрация номеров на «День 1000 велосипедистов»

Для того, чтобы стать частью праздника, необходимо перейти по ссылке и следовать инструкции:

1. Нажимаем на Куницу, а далее на появившуюся желтую кнопку «Купить билет от 0 ₽»;

3. Выбрать любой свободный номер и забронировать его или оплатить.

4. Ввести свои данные и адрес электронной почты.

5. Далее вам объяснят, где и когда можно будет забрать номер (карта придет на почту).

6. 21 мая – последний день получения номера при регистрации. Далее бронь слетает, и можно будет получить номер на старте, но уже случайный и в одной очереди со всеми.

Большая часть номеров выдается бесплатно, самые красивые обойдутся в 500 или 1000 рублей. Вырученные средства пойдут на благотворительность: в 2021 году волонтеры проекта объедут десять специализированных учреждений для детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и подарят им велосипеды.