В Башкортостане разрабатывают проект альтернативной системы формирования тарифов на отопление

Депутаты от ЛДПР и КПРФ подготовили официальное заявление, в котором компании-поставщики тепла оцениваются как «высокодоходный бизнес».

Организаторы депутатской группы обратились в прокуратуру, ФАС и Госкомитет по тарифам, Радию Хабирову предложат проект системы тарифообразования «Альтернативная котельная».

Помимо непрозрачной системы тарифов, в сфере отопления в Башкортостане есть и ряд других проблем, в том числе нарушения в работе управляющих компаний. В 2021 году по итогам проверок были выявлены нарушения в 431 доме, жителям уже вернули более 34 миллионов рублей.