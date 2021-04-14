«БашРТС»: отопительный сезон в Уфе завершен

Решение о прекращении отопления принимает муниципалитет в случае, если среднесуточная температура воздуха на улице держится выше восьми градусов по Цельсию в течение пяти суток подряд.
«БашРТС» сообщает о том, что отопительный период в жилых домах Уфы завершился с 13 апреля.
Это означает, что управляющие компании приступают к отключению отопления во всех МКД города и плата за тепло с этой даты начисляться не будет.
В учреждениях здравоохранения, образования и социально-культурной сферы, в которых есть техническая возможность, отопительный сезон завершится 23 апреля 2021 года.
При этом, по прогнозу Gismeteo, уже в конце этой недели, с 18 апреля, по ночам температура будет опускаться ниже нуля.
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