Как пройдет «День 1000 велосипедистов» в Уфе в 2021 году?

Ежегодно «День 1000 велосипедистов» объединяет десятки тысяч любителей двухколесного (и не только) эко-транспорта. Главный велосипедный праздник праздник Уфы в этом году состоится в 10-й раз.
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vk.com/d1000v
В 2021 году «День 1000 велосипедистов» пройдет 23 мая. Зарегистрироваться для участия можно в группе «ВКонтакте».
Велопарад стартует в 10.30 на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»), а на финише, в парке «Ватан», (остановка «Телецентр»), с 12.00 до 16.00 состоится сам фестиваль.
На фестиваль допускаются все, даже те, у кого нет велосипеда. Там будет организовано пространство «Большой Маркет», где вы сможете приобрести эко-товары и хендмейд, а также пройдут концерт местных исполнителей и гастрономический праздник «Ашмаркет».
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