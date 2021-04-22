Как пройдет «День 1000 велосипедистов» в Уфе в 2021 году?

В 2021 году «День 1000 велосипедистов» пройдет 23 мая. Зарегистрироваться для участия можно в группе «ВКонтакте».

Велопарад стартует в 10.30 на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»), а на финише, в парке «Ватан», (остановка «Телецентр»), с 12.00 до 16.00 состоится сам фестиваль.

На фестиваль допускаются все, даже те, у кого нет велосипеда. Там будет организовано пространство «Большой Маркет», где вы сможете приобрести эко-товары и хендмейд, а также пройдут концерт местных исполнителей и гастрономический праздник «Ашмаркет».