Варламов высмеял Уфу за «самую креативную велодорожку России»

«Самая креативная велодорожка России находится в Уфе: смотрите, другие примеры велоинфраструктуры наших городов настаивают на том, что велосипедист должен влетать в столб. В Уфе немного промахнулись и поставили столб не посередине велодорожки, а сбоку от нее. Казалось бы, столб можно переставить обратно на середину. Но в Уфе пошли дальше и сделали, как выразился мой подписчик, "доводчик велосипедиста в знак".

Гениально! Вот она, русско-башкирская смекалочка, не подвела! Эта, с позволения сказать, велодорожка идет вдоль проспекта Салавата Юлаева. Это спуск со стороны ипподрома "Акбузат", пересечение с улицей Брянской. Еще недавно никакого забора тут не было, но, видимо, какой-то велосипедист разогнался и влетел в машину уфимского чиновника, которая не пропустила его при повороте.

Поэтому чиновнику пришло в голову нетривиальное решение перегородить велодорожку забором. Чтоб неповадно было тварям двухколесным! Очень красиво, очень безопасно. Молодцы!

Обратите еще внимание на грязищу, которая, конечно, добавляет комфорта и безопасности. Причем дороги у них почищены, а на тротуары и велодорожки все забили. Это как вообще?!

К сожалению, я опять вынужден расстроить главу Башкортостана Радия Хабирова "историей из-под забора". Но этих историй было бы меньше, если бы у вас в Уфе было меньше заборов. Особенно в таких неподходящих местах. Если серьезно, забор оттуда надо убрать как можно скорее, иначе будут тяжелые травмы и, возможно, смертельные случаи. Лучше сделайте там полноценный велопереезд, как в Южно-Сахалинске, и приучите уфимских водителей пропускать пешеходов и велосипедистов на повороте», – подписал Варламов эти фото в своем блоге.