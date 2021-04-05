В Уфе в 2021 году благоустроят «Кашкадан» и еще три парка

В этом году запланированы работы в четырех парковых зонах Уфы. Наибольшие изменения ждут «Кашкадан»: ранее Радий Хабиров объявил о том, что планирует сделать его одним из лучших парков России.

Работы в «Кашкадане» завершатся ко Дню республики (11 октября). Стартовали они еще в 2017 году, сейчас конструкторы меняют всю систему водного баланса в озере: его осушили, начали углублять дно и строить канализацию. В этом году углубление дна озера продолжат, а также обустроят пляжную зону.

Кроме того, продолжится благоустройства парков «Волна» в микрорайоне Затон и «Первомайский», а также сквера «Журавли».