В Уфе в 2021 году благоустроят «Кашкадан» и еще три парка

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал о планах по реконструкции парковых зон в Уфе. В 2019 году на благоустройство парков было выделено 1,4 млрд рублей.
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ufacity.info
В этом году запланированы работы в четырех парковых зонах Уфы. Наибольшие изменения ждут «Кашкадан»: ранее Радий Хабиров объявил о том, что планирует сделать его одним из лучших парков России.
Работы в «Кашкадане» завершатся ко Дню республики (11 октября). Стартовали они еще в 2017 году, сейчас конструкторы меняют всю систему водного баланса в озере: его осушили, начали углублять дно и строить канализацию. В этом году углубление дна озера продолжат, а также обустроят пляжную зону.
Кроме того, продолжится благоустройства парков «Волна» в микрорайоне Затон и «Первомайский», а также сквера «Журавли».
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