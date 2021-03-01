«Кашкадан» планируют сделать одним из лучших парков России

«Блоку ЖКХ я поставил задачу: сделать из «Кашкадана» один из лучших парков России. Все для этого есть – природные данные хорошие, а все остальное будет таким, каким вы его сделаете», – сказал Радий Хабиров.

Обновление парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово началось в 2017 году, специалисты пришли к выводу, что в озере была проблема с водой: из-за мелководья летом оно зацветало, зимой – замерзало. Дно было грязное, поднимался неприятный запах.

После этого конструкторы решили изменить всю систему водного баланса в озере, Кашкадан осушили и начали углублять дно и строить канализацию. В этом году углубление дна озера продолжат, а также обустроят пляжную зону.