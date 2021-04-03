Башкортостан ведет переговоры с Apple о развитии приложения «Алга»

«Мы сейчас ведем переговоры с компанией Apple, чтобы она появилась как приложение в их смартфонах, чтобы было удобнее пользователям. Подошел, отсканировал, сел и поехал. Такого нет еще в России, другие регионы вели переговоры с Apple, но мы вырвались в этом вопросе вперед и будем первыми в стране», – сообщил Хабиров в интервью агентству «Башинформ».

Сейчас у жителей республики есть возможность расплачиваться «Алгой» в городском транспорте и пригородных электричках, там действует акция «Счастливый час» и льготы для некоторых категорий людей.

В скором времени можно будет расплатиться ей и за проезд в рельсовом автобусе «Орлан». В начале апреля был запущен железнодорожный маршрут Уфа-Кумертау: «Орлан» разгоняется до 120 километров в час, и время в пути составляет всего 3 часа 50 минут.

В дальнейшем власти планируют расширить функционал карты в социальной сфере: люди смогут получать по ней скидки в магазинах, театрах, музеях, концертных залах и так далее. Сам проект будет носить название «Карта жителя "Алга Башкортостан"».