18+
  • Город
  • Город

«Алга» превратится из транспортной карты в «карту жителя»

Всего по состоянию на март 2021 года выпущено около миллиона карт «Алга», на нее приходится половина всех операций с безналичным расчетом в транспорте. Власти республики обсудили расширение функционала карты в перспективе.

За все время существования проекта жители республики совершили 2,9 миллиона бесплатных поездок во время «счастливого часа» (деньги не списываются, если вы совершаете пересадку в течение 60 минут), сэкономив на проезде 56 млн рублей.

Другое направление проекта – карта школьника, которой учащиеся могут расплачиваться в буфетах и транспорте. Кроме того, по карте «Алга» некоторые магазины и организации уже предоставляют скидки многодетным семьям.

В дальнейшем власти планируют расширить функционал карты в социальной сфере: люди смогут получать по ней скидки в магазинах, театрах, музеях, концертных залах и так далее. Сам проект будет носить название «Карта жителя "Алга Башкортостан"».

Комментарии

Наши проекты