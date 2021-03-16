«Алга» превратится из транспортной карты в «карту жителя»

За все время существования проекта жители республики совершили 2,9 миллиона бесплатных поездок во время «счастливого часа» (деньги не списываются, если вы совершаете пересадку в течение 60 минут), сэкономив на проезде 56 млн рублей.

Другое направление проекта – карта школьника, которой учащиеся могут расплачиваться в буфетах и транспорте. Кроме того, по карте «Алга» некоторые магазины и организации уже предоставляют скидки многодетным семьям.

В дальнейшем власти планируют расширить функционал карты в социальной сфере: люди смогут получать по ней скидки в магазинах, театрах, музеях, концертных залах и так далее. Сам проект будет носить название «Карта жителя "Алга Башкортостан"».