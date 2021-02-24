В Башкортостане владельцев электромобилей освободят от платы за парковку

Закон о платных парковках в республике вступил в силу в ноябре 2020 года. К платным территориям относятся и обочины дорог – таким образом в правительстве пытаются бороться с людьми, которые паркуются на обочинах на весь день, занимая проезжую часть.
25 февраля в Госсобрании рассмотрят в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить от платы за парковку владельцев электромобилей.
В 2020 году обладателей электрического транспорта в республике освободили и от уплаты транспортного налога на три года. Тем не менее, таких машин в России пока мало, потому что слабо развита инфраструктура.
Кроме того, на ближайшем пленарном заседании обсудят идею освободить от платы за парковку многодетные семьи.
Закон о платных парковках уже действует, однако он лишь наделяет Минтранс полномочиями, сами меры будут вводиться со временем. Вся необходимая информация будет публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ не менее чем за месяц до вступления ограничений в силу.
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