В Башкортостане владельцев электромобилей освободят от платы за парковку

25 февраля в Госсобрании рассмотрят в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить от платы за парковку владельцев электромобилей.

В 2020 году обладателей электрического транспорта в республике освободили и от уплаты транспортного налога на три года. Тем не менее, таких машин в России пока мало, потому что слабо развита инфраструктура.

Кроме того, на ближайшем пленарном заседании обсудят идею освободить от платы за парковку многодетные семьи.

Закон о платных парковках уже действует, однако он лишь наделяет Минтранс полномочиями, сами меры будут вводиться со временем. Вся необходимая информация будет публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ не менее чем за месяц до вступления ограничений в силу.