В автобусах «Башавтотранс» устанавливают систему бесконтактной оплаты проезда

Автобусы с валидаторами для электронной оплаты вышли на маршрут №290 ГУП «Башавтотранс», оплатить проезд можно любыми пластиковыми картами и единой транспортной картой «Алга».

В декабре 2020 года в тестовом режиме выпустили 25 автобусов с системой электронной оплаты проезда на маршрут №75.

За проезд «зайцем» пассажиров будут штрафовать, для контроля в автобусах должны быть установлены камеры. Такая система позволяет не привлекать к работе кондукторов и не отвлекать водителя, также она особенно актуальна во время пандемии.