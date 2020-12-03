В Уфе на маршрут вышли автобусы с системой бесконтактной оплаты проезда

Такая система позволяет не привлекать к работе кондукторов и не отвлекать водителя. Она активно применяется в европейских странах уже давно, но для России пока в новинку.
-
transport.bashkortostan.ru
Валидаторы для электронной оплаты проезда были в качестве эксперимента установлены автобусах ГУП «Башавтотранс», следующих по маршруту №75.
Всего по городу ездит 25 таких автобусов. Оплатить проезд можно любыми пластиковыми картами и единой транспортной картой «Алга».
За проезд «зайцем» пассажиров будут штрафовать, для контроля в автобусах должны быть установлены камеры. Введение системы бесконтактной оплаты тестируется именно сейчас потому, что она особенно актуальна во время пандемии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.