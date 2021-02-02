В Уфе будут перекрывать проспект Салавата Юлаева

Участок проспекта Салавата Юлаева будут перекрывать ежедневно до шестого февраля с 24.00 до 5.00. Движение транспорта изменится так, как показано на схеме, представленной Администрацией Уфы.

Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Развязку закрыли частично восьмого января 2021 года и полностью – с 16 января. Как ожидается, работы на ней завершатся в сентябре, однако из-за других работ этот участок будет проблемным ближайшие три-пять лет.