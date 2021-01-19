Скандальная развязка в Уфе останется закрытой до сентября

Путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди частично перекрыли восьмого января, что вызвало длительные пробки на главных улицах города. Второй этап – полное закрытие развязки.
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ufacity.info
В период с 16 по 18 января развязка была закрыта полностью, в это время службы мониторили ситуацию на дорогах.
По итогам тестового закрытия было принято решение полностью перекрыть развязку до первого сентября 2021 года. Это необходимо для ускорения темпов реконструкции: в случае перекрытия половины развязки ремонт продлился бы до середины 2022 года.
Далее будут обустраивать съезды, но это не потребует масштабных ограничений. О других подробностях реконструкции мы писали ранее.
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