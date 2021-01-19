Скандальная развязка в Уфе останется закрытой до сентября

В период с 16 по 18 января развязка была закрыта полностью, в это время службы мониторили ситуацию на дорогах.

По итогам тестового закрытия было принято решение полностью перекрыть развязку до первого сентября 2021 года. Это необходимо для ускорения темпов реконструкции: в случае перекрытия половины развязки ремонт продлился бы до середины 2022 года.

Далее будут обустраивать съезды, но это не потребует масштабных ограничений. О других подробностях реконструкции мы писали ранее.