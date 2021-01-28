Стало известно, когда откроется новый мост в Уфе

На брифинге Минтранса сообщили о том, что завершить работы по строительству моста планируют 25 октября. Нарушений в графике нет.

После открытия моста движение через Белую в этом районе будет одиннадцатиполосным: шесть полос в направлении города по мосту 1991 года постройки и пять полос в направлении «Уфа – Аэропорт»: три пройдут по новому мосту и две – по арочному мосту 1956 года.

С января текущего года на реконструкцию закрыта и ведущая к этому мосту развязка, ставшая уже причиной раздора между жителями и Администрацией города. Как ожидается, движение по ней откроют к первому сентября.