В Башкортостане ослабят коронавирусные ограничения

Как сообщает агентство «Башинформ», скоро в Башкортостане разрешат концерты на открытом воздухе, а также увеличится заполняемость залов до 50%.

Квота заполняемости залов и стадионов не распространяется на людей, получивших антиковидные паспорта, так что стадион может быть заполнен и на 100%. Паспорта начнут выдавать с пятого февраля людям, привившимся от коронавируса или переболевшим им.

Сейчас Уфа готовится к проведению второго рэп-фестиваля «Новая Атланта». Первый прошел в декабре 2019 года и прогремел на всю страну: там выступили такие музыканты, как Morgenshtern, Face, Thomas Mraz, Kurt92, «Лауд» и Basic Boy. В 2020 году организаторы фестиваля заявили, что продолжению быть.