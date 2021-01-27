В Уфе предложили утеплять дома, чтобы экономить на отоплении

Одной из главных проблем, которые приводят к накрутке показателей теплосчетчиков, является низкая теплоэффективность многих МКД.
С инициативой выступил кировский район Уфы: там представили план по снижению потребления тепла в МКД.
План состоит в том, чтобы заменить неисправные общедомовые счетчики и утеплить входные группы домов, заменить старые окна на современные, теплоизолировать трубы и устранить другие недостатки, из-за которых дом «остывает». Считается, что таким образом можно сэкономить на отоплении до 10%.
Когда начнется реализация плана и за чей счет все это будут делать – не уточняется. Пока что уфимцам остается надеяться только на пересчет начислений, который проводится по заявлению и только в том случае, если в декабрьской платежке сумма превышает ноябрьскую более чем на 40%.
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