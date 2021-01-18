Радий Хабиров пригрозил министру ЖКХ увольнением из-за ситуации с «БашРТС»

«Борис Владимирович, за то время, которое вы работаете, это уже второй случай. Вы – руководитель того ведомства, которое за это отвечает.

Вы, в том числе, должны прогнозировать все эти вопросы. Даже удачный пример не могу привести. Хотел сказать, что Министерство транспорта, когда предполагало начать работы на развязке на Заки Валиди, должно было хорошо отработать, но и Минтрансу я тоже ничего хорошего сказать не могу. И там плохо отработали, и здесь.

Вы – то ведомство, которое должно прогнозировать. Видеть угрозу и давать разъяснения. Я абсолютно уверен, что людям толком даже не объяснили, что такое переход от 1/12 к 1/8. Выйдите на улицу и спросите у людей.

Вы серьезно отнеситесь к этому, пожалуйста, потому что я считаю, что за период вашей работы это второй подобный случай, третьего не будет, я вам точно говорю. На период вашей работы.

Это первое. Второе – в прошлый раз, когда мы занимались "БашРТС", возврат части денег вы сделали. Небольшая сумма, 26 миллионов. В этом году сумма больше. Я требую организовать вашу работу, назначьте специального человека, который только этим будет заниматься – выясняйте, где начислили необоснованно, и обеспечивайте возврат. Общайтесь с поставщиками услуг и договаривайтесь о механизме возврата», – сказал Радий Хабиров.

Также глава республики пообещал, что будут решаться проблемы в жилищном фонде.