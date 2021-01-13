Почему на перекрытой развязке в Уфе не ведутся работы?

Основные положения:

– Работы ведутся, но на первом этапе техника не задействуется. Сейчас проводятся геологические испытания, а также диагностика железобетонных конструкций.

– Основные строительно-монтажные работы начнутся после получения информации о грунте и фактическом расположении инженерных коммуникаций.

– Работать будут круглосуточно.

– Светофоры сейчас регулируются «вручную»: утром они ориентированы на въезд в город, вечером – на выезд.

– Власти считают, что текущая нагрузка на все мосты, включая Затонский, рассчитана и не представляет для мостов опасности. После открытия нового Бельского моста Затонский будут ремонтировать.

– По текущему плану движение по развязке откроют 30 ноября 2021 года. Далее будут обустраивать съезды, но это не потребует масштабных ограничений.

– По контракту работы должны были занять 22 месяца. Было решено полностью перекрыть развязку, это позволило сократить срок до 11 месяцев.

– Существует ряд технических решений, которые позволят еще сильнее сократить срок реконструкции. Сейчас они прорабатываются и еще не утверждены.