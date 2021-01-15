Уфимцы могут отслеживать движение общественного транспорта онлайн

Интерактивная карта доступна по этой ссылке (вкладка «транспорт онлайн»). Изначально на нее нанесен весь городской транспорт.

В левой части можно настроить фильтры, снять галочку с «показывать весь транспорт» и выбрать только те маршруты, которые вас интересуют. Внизу есть ссылки на приложение «Умный транспорт» для iOS и Android. Кроме того, наведя указатель мыши на значок транспорта, вы можете узнать его номер – это удобно, если вы только что вышли из него и забыли там что-то.

Мэрия напоминает, что в период проведения реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди изменилась схема движения транспорта. Через этот участок проходят маршруты: 14, 31, 51, 51а, 54, 57, 57a, 211, 214, 216, 234, 232, 235, 257к, 277, 291, 298.

Общественный транспорт будет работать по расписанию рабочего дня со средним интервалом движения в 10 минут без изменения схем движения. Количество автобусов на маршрутах увеличено.