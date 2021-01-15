Где в Уфе оборудованы места для крещенских купаний?

19 января православные будут отмечать праздник Крещение Господне. В этом году иордани будут оборудованы в каждом районе.
-
ufacity.info
– Демский район – озеро Кустаревское в микрорайоне «Яркий»;
– Калининский район – река Уфа вблизи деревни Князево;
– Кировский район – река Белая рядом с СОК «Юность»;
– Ленинский район – река Белая вблизи микрорайона Нижегородка;
– Октябрьский район – река Уфа в микрорайоне Сипайлово, пляж «Берег Солнца»;
– Орджоникидзевский район – река Белая вблизи СОК «Биатлон»;
– Советский район – озеро Солдатское в парке имени Ивана Якутова.
Сейчас районные службы устанавливают конструкции для купелей. Купель на реке Уфе в Октябрьском районе будет организована на открытой воде. Также устанавливаются палатки для переодевания, биотуалеты, мусорные контейнеры.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.