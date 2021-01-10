Радия Хабирова просят продлить школьные каникулы и разобраться с начислениями платы за отопление

«В школу выходят 11 января дети? Почему по России объявляют о продлении каникул тогда?»

«Скажите, пожалуйста, почему зимние каникулы у детей всего 11 дней? Перед самой сложной и длинной четвертью дети (и их родители тоже!) не могут нормально отдохнуть. Везде учеников продлевают, а тут даже 14 дней не дают отдохнуть».

Стоит отметить, что большую часть комментариев про каникулы оставляют сами дети. Взрослое население больше беспокоит квартплата.

«Сделайте, пожалуйста, что-то с тарифами в ЖК "Цветы Башкирии"!!! Каждая квитанция как очередной платеж по ипотеке».

«Огромная просьба разобраться с огромными счетами за отопление! Адрес называли, пришла отписка: из-за погодных условий, за подробностями обратитесь в ЖЭУ. В том году тоже были морозы, но таких счетов не выставляли».

«Почему когда платили за отопление круглый год, за год у нас за квартиру-хрущевку 42 метра платили 17000 рублей, а теперь все равно платим и летом и за год получается около 30000 рублей. Разница очевидна! И сколько это будет продолжаться?»

«Просто нереальные суммы за отопление. Никакие расчеты не сходятся с теми, что выставляет БашРТС. Они их откуда выдумывают?»