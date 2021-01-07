В Башкортостане сформирована комиссия для проверки начислений за отопление

Многие жители республики получили платежки за отопление за декабрь с суммами от 3500 до 7500 рублей, что значительно превышает обычные размеры начислений.
Министр ЖКХ Борис Беляев сообщил о том, что для решения этого вопроса была сформирована рабочая группа из представителей Администрации главы республики, Министерства ЖКХ РБ, Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ, Госкомитета РБ по тарифам, а также мэрии Уфы.
Комиссии «поручено в кратчайшие сроки разобраться в причинах возникшей ситуации, осуществить проверку правильности начислений и предложить меры, которые позволят проводить оперативный контроль поставляемой тепловой энергии и начисления платежей».
На сегодняшний день в этой сфере существует ряд значительных проблем:
– эксперты говорят о том, что тарифы сильно завышены, но проверить это невозможно;
– во многих домах идет перетоп, люди открывают окна, но потом приходится переплачивать;
– плохая работа управляющих компаний: даже в тех домах, где установлены общие счетчики тепла, управляющие компании, имеющие к ним доступ, не передают своевременно информацию «БашРТС», в итоге плата начисляется по максимальному тарифу.
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