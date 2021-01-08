В Уфе полностью закрыли проезд на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди

Транспортная развязка официально закрыта с восьмого января. Ранее жители пытались собрать петицию против перекрытия проезда, но власти объяснили, что альтернативы нет.

Развязка требует реконструкции из-за высокого износа и строительства поблизости нового моста в через реку Белую в створе улицы Воровского. Как ожидается, после возобновления движения по развязке ее пропускная способность вырастет почти на треть.

О том, как теперь будет осуществляться движение, мы писали ранее. В текущем виде оно сохранится по крайней мере до ноября 2021 года, далее возобновится проезд по обновленному путепроводу. В строительный сезон 2022 года будет завершен оставшийся комплекс работ по реконструкции съездов.