В Уфе полностью закроют проезд на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди

Развязка требует реконструкции из-за высокого износа и строительства поблизости нового моста в через реку Белую в створе улицы Воровского.

Как сообщает мэрия города, в период реконструкции на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди (схема №1) движение по улице Заки Валиди в сторону «центра» будет осуществляться по зеленому направлению с пересечением проспекта Салавата Юлаева по временному проезду со светофорным регулированием.

Движение по улице Заки Валиди «из центра» будет осуществляться по сиреневому направлению с пересечением проспекта Салавата Юлаева по временному проезду со светофорным регулированием.

Движение по проспекту Салавата Юлаева будет осуществляться по четырем полосам в каждую сторону (желтое направление) со светофорным регулированием на пересечении с временными проездами.

Съезды транспортной развязки и съезд с улицы Воровского (на схеме обозначены красным) также будут закрыты, то есть использовать развязку как полноценный клеверный лист будет нельзя.

В таком виде движение сохранится по крайней мере до ноября 2021 года, далее возобновится проезд по обновленному путепроводу. В строительный сезон 2022 года будет завершен оставшийся комплекс работ по реконструкции съездов.

На схеме №3 указаны альтернативные пути объезда по городу, на схеме №4 – альтернативные въезды в город и выезды из него. При этом в администрации понимают, что такая реорганизация неминуемо приведет к временному коллапсу на дорогах, поэтому будут перестроены некоторые дорожные указатели на ближайших улицах (схема №5).