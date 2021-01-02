На уфимской набережной перекроют движение транспорта

Как сообщает мэрия, в связи с этим с 13.00 до 21.00 будет перекрыто движение транспорта на всем пути следования парада: от дома №230 до съезда к Конгресс-холлу «Торатау» в парке «Ватан».

Ранее мы писали о том, что третьего января на время проведения парада Снегурочек в центре города перекроют движение на нескольких отрезках:

– улицы Гафури на участке от Пушкина до Заки Валиди;

– улицы Пушкина от Гафури до Театральной;

– улицы Театральной от Пушкина до Заки Валиди;

– улицы Заки Валиди от Театральной до Гафури.