Что нужно знать о новом врио мэра Уфы Сергее Грекове?

Сергей Греков – бизнесмен из Ишимбая, за несколько часов до заседания, о котором объявили перед самым началом, он был назначен первым заместителем мэра. На этом заседании кандидатуру Грекова на роль врио сити-менеджера Уфы поддержал руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

Конкурс на замещение должности главы администрации состоится 15 января.

«В жизни каждого предпринимателя наступает такой момент, когда вопрос состоит не в деньгах, а в интересном проекте – сделать так, чтобы жителям города, в котором ты живешь, стало лучше. Наверное, это стало основным моментом, который подвиг меня к участию в конкурсе на эту должность», – сказал Греков после заседания.

Также он заявил, что хочет быть «справедливым и результативным», отметил главные вызовы, стоящие перед ним сейчас – транспортную проблему, грядущее 450-летие города, Госцирк, русский драмтеатр и башкирский кукольный театр, и пообещал сразу включиться в работу.

Известно, что у Грекова и его супруги семеро детей, он владел долями в нескольких компаниях (производство насосного оборудования для нефтедобычи, оборудования для сельского хозяйства и промышленности), которые недавно передал в доверительное управление своему сыну – тоже бизнесмену. Он родился в Ишимбае, но переехал в Уфу в 16 лет и первые шаги в бизнесе делал в этом городе. Здесь же живет и платит налоги.